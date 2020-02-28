السعودية اليوم / جمهورية القمر المتحدة ترحب بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة بشأن فيروس كورونا



الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

رحبت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية

وأكدت الحكومة القمرية دعمها للمملكة العربية السعودية وتضامنها في أي إجراء يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على ربوع أرضها وما حولها.

// انتهى //

19:44ت م

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الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسرحبت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية من تعليق مؤقت للدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي وغيرها من الأسباب التي قد تؤدي إلى نقل فيروس كورونا ، دعماً لجهود الدول والمنظمات الدولية الرامية إلى وقف انتشار هذا الفيروس الخطير.وأكدت الحكومة القمرية دعمها للمملكة العربية السعودية وتضامنها في أي إجراء يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على ربوع أرضها وما حولها.// انتهى //19:44ت م0103

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