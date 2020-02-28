السعودية اليوم / محافظ سراة عبيدة يرأس جلسة المجلس المحلي في دورته الأولى



ظهران الجنوب 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

رأس محافظ سراة عبيدة محمد سعيد بن جزوا أول أمس, جلسة المجلس المحلي الأولى في دورته الأولى, بحضور أعضاء المجلسين المحلي والبلدي ورؤساء المراكز الإدارية وعدد من الأهالي, وذلك بمقر صالة الاجتماعات في بلدية المحافظة.

واشتمل جدول الأعمال مناقشة خطة الخدمات المختلفة للمحافظة والمراكز التابعة لها.

// انتهى //

19:14ت م

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