

لندن 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم وفاة مواطن بريطاني جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان بهذا الخصوص أن المواطن كان ضمن ركاب السفينة "دايموند برنسيس" التي تم حجزها في ميناء مدينة يوكوهامها اليابانية مطلع الشهر الجاري بعد ارتفاع حالة الإصابات ضمن الركاب.

ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات بالفيروس داخل بريطانيا إلى 19 حالة، بعد تأكيد وزارة الصحة البريطانية اليوم ثلاث حالات إصابة جديدة.

// انتهى //

19:07ت م

0095





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفاة مواطن بريطاني جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.