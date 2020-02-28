السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرايلي يقمع مسيرة سلمية في الخليل



الخليل 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مسيرة سلمية، انطلقت وسط مدينة الخليل، إحياء للذكرى الـ 26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، وتنديدًا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

وأفادت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان في الخليل ، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت، والقنابل الدخانية، واعتدوا بالضرب على المشاركين في المسيرة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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18:41ت م

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