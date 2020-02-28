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ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في العراق

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2020-02-28

ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا في العراق

ستة عراقيين وإيراني واحد

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع عدد الإصابات المكتشفة المؤكدة بفيروس “كورونا” في العراق إلى سبع إصابات؛ “ستة عراقيين، وإيراني واحد”.

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم، أن هذه الحصيلة سُجلت بعد اكتشاف حالتي إصابة جديدتين، واحدة في كركوك والثانية في بغداد.

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وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف أربع إصابات مؤكدة بالفيروس لدى أفراد عائلة عراقية قادمة إلى كركوك من إيران، فضلًا عن حالة إصابة واحدة في مدينة النجف تعود لشخص يحمل الجنسية الإيرانية تم ترحيله إلى بلده بسيارة إسعاف.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في البحرين، مساء اليوم، عن تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا لبحرينية وسعودية قدمتا من إيران.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في البحرين، تسجيل 6 حالات لمصابات ب‍فيروس كورونا (كوفيد 19)، وهي لمواطنات بحرينيات وصلن عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي 38 مصابًا بفيروس كورونا في البحرين.

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