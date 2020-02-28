ما علاقة صرف الراتب بانتهاء البطاقة الوطنية؟

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن علاقة صرف الراتب بالنسبة إلى الموظف الذي انتهت فترة بطاقته الوطنية، وهل سيتوقف المبلغ في هذه الحالة؟

وقالت الأحوال في تغريدة لها عبر تويتر ردًّا على الاستفسار: إنه لا علاقة بالراتب بانتهاء البطاقة الوطنية.

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في سياق متصل، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه عند فقدان البطاقة الوطنية للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال.

يذكر أن وكالة الأحوال المدنية شددت، في وقت سابق، على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح الشخص، وتفاديًا للغرامة المالية.

وأوضحت الأحوال أنه بالنسبة إلى إصدار بطاقة بدل تالف، يتم حجز موعد إلكتروني لإصدار الهوية الوطنية واتباع الإجراءات المطلوبة.

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