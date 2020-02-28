المنامة تسجل حالتين بـ كورونا لبحرينية وسعودية

2020-02-28

متابعات الخليج 365 -الرياض

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، عن تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا لبحرينية وسعودية قدمتا من إيران.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في البحرين، تسجيل 6 حالات لمصابات ب‍فيروس كورونا (كوفيد 19) وهي لمواطنات بحرينيات وصلن عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

Advertisements

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي 38 مصابًا بفيروس كورونا في البحرين.

وقد كشفت نتائج التحاليل المختبرية إصابة المواطنات بالفيروس، وعلى إثرها تم نقلهن فورًا إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

كما أكدت الوزارة أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وجدّدت وزارة الصحة دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها في الشهر الجاري الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص، والبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لاعتبارهم مصدرًا لنشر الفيروس لعائلاتهم وللمجتمع.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر