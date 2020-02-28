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وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في سيئول بجمهورية كوريا، بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس كورونا.
وأشارت السفارة في حسابها عبر "تويتر"، إلى أن سبعة مواطنين سيصلون يوم غد السبت ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ إلى المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها.
وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات المتواجدين في كوريا، بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية اللازمة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام؛ مؤكدة متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية.
وأعلنت السفارة أرقامًا يمكن التواصل عبرها مع السفارة في أوقات العمل الرسمي (بالتوقيت المحلي)، وهي +8220227400، وللحالات الطارئة يمكن التواصل مع شؤون السعوديين على: 01089626999.كوريا سفارة السعودية في سيئول بكوريا وزارة الخارجية فيروس كورونا الجديد
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 05:41 PM
جددت التأكيد على ضرورة تجنّب أماكن التجمعات والازدحام
وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في سيئول بجمهورية كوريا، بإجلاء من يرغب من المواطنين من مدينة ديغو في جمهورية كوريا المصنفة كمنطقة رعاية خاصة وخطرة لانتشار فيروس كورونا.
وأشارت السفارة في حسابها عبر "تويتر"، إلى أن سبعة مواطنين سيصلون يوم غد السبت ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ إلى المملكة؛ وذلك بالتنسيق مع الملحقية الثقافية التابعة لها.
وجددت السفارة التنويه للمواطنين والمواطنات المتواجدين في كوريا، بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية اللازمة، وتجنب أماكن التجمعات والازدحام؛ مؤكدة متابعتها المستمرة مع الجهات المختصة في البلدين ومتابعة التقييم المتواصل للأوضاع الحالية.
وأعلنت السفارة أرقامًا يمكن التواصل عبرها مع السفارة في أوقات العمل الرسمي (بالتوقيت المحلي)، وهي +8220227400، وللحالات الطارئة يمكن التواصل مع شؤون السعوديين على: 01089626999.
، بسبب "كورونا".. سفارة المملكة في سيئول تُجلي 7 مواطنين ،
المصدر : الخليج 365
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