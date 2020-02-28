التنمية الاجتماعية: إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه قد جرى إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.
واشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة، يأتي ذلك إنفاذًا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء المعيشة إلى المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.
وقال «المبارك»، إن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2،060،473،550 ريال، حيث جرى إيداع 1،416،957،032 للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193،143،636 ريالًا، و103،008،882 ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 347،364،000 ريال بدل غلاء المعيشة.
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