سبق علمي عالمي.. «السعودية» تطور سلالة خلايا لإنتاج لقاحات بيطرية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الجمعة، عن تسجيلها براءة اختراع في المجمع الأمريكي للزرع النسيجي لخلايا جنينية برقم (PTA-125751)؛ وذلك في سبق علمي عالمي.

وأوضحت الوزارة أن الباحثين في مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية بالإدارة العامة للمختبرات في الوزارة؛ طوروا سلالة جديدة من خلايا الزرع النسيجي المستمر، تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات، وقد سميت هذه الخلايا بــ(FOH-SA).

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