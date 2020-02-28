زوج يقتل زوجته وعمه ويصيب 3 بسلاح رشاش

أقدم شخص الجمعة على قتل زوجته وعمه وإصابة 3 بسلاح رشاش في وادي قرشا بأعلى وادي رنية. وتعود التفاصيل إلى خلاف عائلي بينهم بعد أن رفض والد الزوجة إرجاع ابنته للزوج بعد عدة محاولات، وفي المرة الأخيرة احتدم الخلاف بينهم ليخرج الزوج سلاحه ويصيب الزوجة والأب ليرديهما قتيلين ويصيب 3 آخرين. من جهته قال المتحدث الأمني لشرطة الباحة العميد سعد طراد لـ«دوت الخليج» إن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادثة وقعت في حدود منطقة عسير. واستقبل مستشفى العقيق حالات القتل والإصابات كأقرب مستشفى لموقع الحادث، حيث تم إغلاق الطوارئ بشكل موقت مع وجود الجهات الأمنية.



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