السعودية اليوم / شرطة الرياض : الإطاحة بتشكيلٍ عصابي ارتكبوا (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة



الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين/ جميعهم في العقد الثاني من العمر) وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث سرقات أخرى لتكسير زجاج مركباتٍ وسرقة ما بداخلها من مقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض (الحمراء - العليا - الصحافة - النسيم - الروضة - ضاحية لبن)، منها سرقة (10) مركبات وتكسير زجاج (12) مركبة، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

// انتهى //

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16:38ت م

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