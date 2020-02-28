مهرجان معية الخبراء يفتح أبوابه للزوار في القرية التراثية

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - القصيم

افتتح رئيس مركز الخبراء المهندس عبدالعزيز الحديثي مهرجان معية الخبراء بنسخته الرابعة في القرية التراثية والذي يأتي بتنظيم وإشراف بلدية الخبراء ورعاية لجنة الأهالي وبشراكة من المجلس البلدي.

وشهد حفل الافتتاح الذي حضره رئيس بلدية الخبراء، نايف أبو سرداح ورئيس لجنة الأهالي المهندس عبدالله القميع وعدد من المسؤولين والأهالي عددًا من الفعاليات المتنوعة شملت ركن المعيّة ومراحل زراعتها وبذرها وإنتاجها، وكذلك الأسر المنتجة وعربات الطعام والحرفيين، والمسرح وأركان الألوان الشعبية وفعاليات جزل الكلام وليالي الخبراء بالإضافة إلى دوري كرة القدم بتنظيم أكاديمية القصيم، كما حضر للمهرجان في يومه الأول صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود “سفيرة السلام”.

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من جهته، رحّب رئيس مركز الخبراء المهندس عبدالعزيز الحديثي بزوار المهرجان مؤكدًا أن نجاح المهرجان يأتي من توجيهات أمير القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ولاقت فعاليات المهرجان إعجاب مختلف الزوار، مضيفًا أن المهرجان وبتكاتف الجميع من لجنة الأهالي وبلدية الخبراء، تميز واستمر بنسخته الرابعة لتقديم مختلف الفعاليات.

كما أكّد رئيس ‫بلدية الخبراء أن مهرجان معية الخبراء بنسخته الجديدة سيكون مختلفًا تمامًا بفعالياته المتنوعة التي تستهدف الجميع، مشيدًا بجهود العاملين في المهرجان وحرصهم على إظهاره بصورة متميزة ترضي زواره.

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