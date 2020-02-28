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2020-02-28 الإطاحة بعصابة ارتكبت 22 جريمة سرقة مركبات في الرياض سرقوا 10 سيارات وهشموا زجاج 12 مركبة متابعات الخليج 365 - واس أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي ارتكب 22 جريمة سرقة بأحياء متفرقة في الرياض.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين/ جميعهم في العقد الثاني من العمر) وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث سرقات أخرى لتكسير زجاج مركباتٍ وسرقة ما بداخلها من مقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض (الحمراء – العليا – الصحافة – النسيم – الروضة – ضاحية لبن)، منها سرقة (10) مركبات وتكسير زجاج (12) مركبة، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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