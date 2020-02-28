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2020-02-28 فيديو.. طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكدت وزارة الصحة أن اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد يقي بإذن الله من نقل العدوى بشكل كبير. وقالت الصحة في مقطع فيديو بثته وكالة واس الإخبارية إن من بين النصائح التي تساعد في الوقاية من كورونا؛ الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام مناديل أو تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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