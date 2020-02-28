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كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن جريمة القتل التي وقعت قبل ظهر اليوم بأقصى غرب محافظة بيشة إثر إطلاق نار ، قد أسفرت عن مصرع وإصابة ستة أشخاص من عائلة واحدة.
وقد فجع سكان أحد المركز بأقصى غرب محافظة بيشة، صباح اليوم بدوي إطلاق نار، وخلف الحادث إصابة طفلة لا يتجاوز عمرها تسع سنوات.
وقالت المصادر: اقتحم شخص منزل عائلة وقت الضحى، وقام بإطلاق النار على أفرادها بشكل عشوائي، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
جدير بالذكر أن المركز الذي شهد الحادثة يفتقد إلى مركز شرطة أو إسعافات أولية،رغم مطالبات الأهالي المتكررة.إطلاق النار محافظة بيشة
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 05:11 PM
من أسرة واحدة.. المتهم تهجّم عليهم داخل منزلهم وأطلق النار
كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن جريمة القتل التي وقعت قبل ظهر اليوم بأقصى غرب محافظة بيشة إثر إطلاق نار ، قد أسفرت عن مصرع وإصابة ستة أشخاص من عائلة واحدة.
وقد فجع سكان أحد المركز بأقصى غرب محافظة بيشة، صباح اليوم بدوي إطلاق نار، وخلف الحادث إصابة طفلة لا يتجاوز عمرها تسع سنوات.
وقالت المصادر: اقتحم شخص منزل عائلة وقت الضحى، وقام بإطلاق النار على أفرادها بشكل عشوائي، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
جدير بالذكر أن المركز الذي شهد الحادثة يفتقد إلى مركز شرطة أو إسعافات أولية،رغم مطالبات الأهالي المتكررة.
، "الخليج 365" تكشف تفاصيل جريمة مقتل وإصابة 6 أشخاص ببيشة ،
المصدر : الخليج 365
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