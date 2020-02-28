محمد بن مسعود - الدمام - 28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 04:51 PM

تنظّمها مكتبة الحرم المكي الشريف

"ندوة علمية للتوعية بفيروس كورونا".. الاثنين القادم

أعلنت مكتبة الحرم المكي الشريف التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إقامة "الندوة العلمية للتوعية بفيروس كورونا"، يوم الاثنين القادم، برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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وتشتمل الندوة على بيان حقائق الفيروس ومخاطره، وطرق الوقاية منه.

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