محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الأهلي تعاقدها مع الصربي فلادان ميلويفيتش لتولي تدريب فريق كرة القدم الأول بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم. وتكفل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق بمقدم عقد المدرب ورواتبه حتى نهاية الموسم الحالي. وقدمت إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنه الشكر للأمير منصور على هذا الدعم.إدارة نادي الأهلي الصربي فلادان ميلويفيتش 28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 04:40 PM Advertisements رسميًا.. الصربي "فلادان" مدرباً لفريق الأهلي رسميًا.. الصربي "فلادان" مدرباً لفريق الأهلي أعلنت إدارة نادي الأهلي تعاقدها مع الصربي فلادان ميلويفيتش لتولي تدريب فريق كرة القدم الأول بالنادي لمدة موسم ونصف الموسم. وتكفل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الفريق بمقدم عقد المدرب ورواتبه حتى نهاية الموسم الحالي. وقدمت إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنه الشكر للأمير منصور على هذا الدعم. الكلمات المفتاحية ، رسميًا.. الصربي "فلادان" مدرباً لفريق الأهلي ،

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