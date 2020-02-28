، شاهد.. تدشين أول فرقة كشفية بـ"اتصالات الرياض" وتقليد عميدها بالمنديل ،

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دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أمس، أول فرقة كشفية بالكلية، ضمت في عضويتها 12 متدربًا.
وأوضح قائد الفرقة الكشفية سطام بن عبدالعزيز الفهيد، أنه بعد إعلان افتتاح فرقة كشفية في الكلية، كان هناك إقبال كبير من المتدربين بالكلية، وحضور في اللقاء التعريفي بالكشافة، حماسًا للانضمام للفرقة، وتم تسجيل أسمائهم مبدئيًّا وعمل المقابلات الشخصية وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة السعودية.
وأضاف: "بفضل الله تم تدشين الفرقة الكشفية يوم أمس، بحضور عميد الكلية ووكيلها لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي؛ حيث تم تقليد العميد والوكيل المنديل الكشفي، فيما تم اختيار 12 متدربًا من ضمن الفرقة الكشفية، وتم تقسيم الفرقة إلى مجموعتين في كل مجموعة عدد من الطلائع، وبيّن أنه تم تعريف المنضمين للفرقة الكشفية بالبرنامج الكشفي في وثيقة السياسة العالمية للبرامج، والطريقة الكشفية، والوعد الكشفي، والقانون الكشفي تم شرحها بكل تفصيل.
عميد كلية الاتصالات والمعلومات الرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 04:30 PM
فيما تم اختيار 12 متدربًا ضمنها وتقسيمها إلى مجموعتين توزع عليهما الطلائعشاهد.. تدشين أول فرقة كشفية بـ"اتصالات الرياض" وتقليد عميدها بالمنديل
دشن عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أمس، أول فرقة كشفية بالكلية، ضمت في عضويتها 12 متدربًا.
وأوضح قائد الفرقة الكشفية سطام بن عبدالعزيز الفهيد، أنه بعد إعلان افتتاح فرقة كشفية في الكلية، كان هناك إقبال كبير من المتدربين بالكلية، وحضور في اللقاء التعريفي بالكشافة، حماسًا للانضمام للفرقة، وتم تسجيل أسمائهم مبدئيًّا وعمل المقابلات الشخصية وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة السعودية.
وأضاف: "بفضل الله تم تدشين الفرقة الكشفية يوم أمس، بحضور عميد الكلية ووكيلها لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي؛ حيث تم تقليد العميد والوكيل المنديل الكشفي، فيما تم اختيار 12 متدربًا من ضمن الفرقة الكشفية، وتم تقسيم الفرقة إلى مجموعتين في كل مجموعة عدد من الطلائع، وبيّن أنه تم تعريف المنضمين للفرقة الكشفية بالبرنامج الكشفي في وثيقة السياسة العالمية للبرامج، والطريقة الكشفية، والوعد الكشفي، والقانون الكشفي تم شرحها بكل تفصيل.
، شاهد.. تدشين أول فرقة كشفية بـ"اتصالات الرياض" وتقليد عميدها بالمنديل ،
المصدر : الخليج 365
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