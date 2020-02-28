الكشف عن تفاصيل تقديم الاختبارات النهائية بسبب كورونا

︎ . نفت مصادر مطلعة لـ”سبق” ما يتم تداوله من تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي؛ بسبب فيروس كورونا. وتؤكد تلك المصادر أن مواعيد الدراسة والاختبارات مجدولة حسب وقتها المعلن مسبقًا في شهر رمضان المبارك، كما تتابع الجهات ذات العلاقة التطوراتِ المستجدةَ؛ لمنع وصول الفيروس إلى المملكة، واتخاذ الاحترازات الكافية لحماية وسلامة الطلاب والطالبات.

وكانت شائعات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعية الساعات الماضية، قد تحدثت عن مقترح تقديم الاختبارات النهائية كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره.





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