

القدس المحتلة 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله بيده في بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن سلطات الاحتلال أجبرت محمد عبد السلام البشتي من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة، على هدم منزله ، بحجة البناء غير القانوني، وإلا سيتم هدمه من قبل طواقم بلدية الاحتلال في القدس وتغريمه أجرة الهدم وهي مرتفعة جدًا.

//انتهى //

16:05ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطات الاحتلال الإسرائيلية تجبر مقدسيًا على هدم منزله بيده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.