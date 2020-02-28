السعودية اليوم / المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدات للنازحين في ليبيا



طرابلس 04 رجب 1441 هـ الموافق28 فبراير 2020 م واس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم تقديم شحنة من المواد الإغاثية لحوالي 770 ليبيًا من النازحين داخلياً في سوق الجمعة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن الشحنة موجهة للعائلات المهجرة من منطقة مشروع الهضبة خلال العام الماضي، في أعقاب اندلاع النزاع في طرابلس وضواحيها، موضحاً أن هذه العائلات غير قادرة على العودة إلى ديارهم حاليا، ولا تزال معظم العائلات عرضة للخطر بسبب القصف العشوائي في منطقة سوق الجمعة .

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16:05ت م

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