السعودية اليوم / اللاجئون الفلسطينيون في مخيم البداوي شمال لبنان يؤكدون أن لا حل لمأساتهم إلا بالعودة إلى وطنهم



بيروت 4 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أكد اللاجئون الفلسطينيون في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس شمال لبنان ، أن لا حل لمأساتهم إلا بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم .

وشدد اللاجئون الفلسطينيون خلال اعتصامهم اليوم الجمعة ، أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم البداوي رفضهم لحالة الحرمان والظروف المعيشية المأساوية التي يتعرضون لها .

وأغلق اللاجئون الفلسطينيون اليوم ، مكاتب وكالة (الأونروا) في البداوي ، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، ترفع عنهم الظلم والحرمان الذي يتعرضون له ، وممارسة أقسى أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية .

من جهة ثانية ، نظمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ، اليوم الجمعة ، اعتصاما حاشدا أمام مكتب (الأونروا) في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية ، طالبت خلاله المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة بمساعدات إغاثية عاجلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

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15:10ت م

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