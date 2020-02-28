سياسي / وزيرة التجارة الدولية البريطانية تلتقي الممثل التجاري الأمريكي



لندن 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

التقت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز ترس في لندن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك الالتزام بإجراء مفاوضات حول اتفاق تجارة حرة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

14:50ت م

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