السعودية اليوم / إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب



الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه جرى إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات, التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء متضمنة بدل غلاء المعيشة، وإضافة بدل غلاء المعيشة إلى المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وبين أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 2,060,473,550 ريال، حيث جرى إيداع 1,416,957,032 للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 193,143,636ريال، و 103,008,882 ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء بالإضافة إلى 347,364,000 ريال بدل غلاء المعيشة.

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