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أرامكو تحصل على موافقة غير مشروطة لصفقة بقيمة 69 مليار دولار
لشراء حصة 70 بالمئة من سابك
متابعات الخليج 365 - الرياض
حصلت شركة أرامكو السعودية على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي لصفقة سابك بقيمة 69 مليار دولار بحسب وكالة رويترز.
وأفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي أن أرامكو أكبر مُنتج للنفط في العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها البالغ قيمته 69 مليار دولار لشراء حصة 70 بالمئة في مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.
وأعلنت أرامكو عن الصفقة في مارس الماضي، في خطوة هامة صوب تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.
وأظهر إفصاح على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية أن المفوضية أجازت الصفقة يوم الخميس.
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