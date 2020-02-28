مصر تلزم شركات السياحة برد أموال المعتمرين

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

ألزم جهاز حماية المستهلك في مصر شركات السياحة التي تعمل في نشاط رحلات العمرة، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر بعد قرار المملكة تعليق العمرة مؤقتًا.

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وكانت وزارة الخارجية قررت تعليق دخول المملكة لغرض العمرة والزيارة بشكل مؤقت ضمن حزمة إجراءات احترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين والزوار.

وأكدت عدة جهات متخصصة وخبراء ودعاة في المملكة والعالم الإسلامي أن ما قامت به المملكة يصبّ في مصلحة ضيوف الرحمن ويعتمد على أسس شرعية وقواعد فقهية.

وأشار جهاز حماية المستهلك في بيان إلى أن قرار رد أموال المسافرين يحفظ حقوق المستهلك مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018، وتفاعلًا مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.

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