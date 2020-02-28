، الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة استهدفت مقرهم  بقاعدة معيتيقة العسكرية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي، أن 10 جنود أتراك على الأقل قتلوا في ضربة دقيقة للجيش الليبي، استهدف مقرًا تابعًا للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.
فيما أعلنت سلطات الطيران المدني الليبية اليوم، تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل على المطار .
وكان مصدر عسكري ليبي، قد أعلن، أن القوات المسلحة الليبية استهدفت الشق العسكري التركي في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 جنود أتراك.رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية الجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي قاعدة معيتيقة العسكرية العاصمة طرابلس
الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة استهدفت مقرهم بقاعدة معيتيقة العسكريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-28
أعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي، أن 10 جنود أتراك على الأقل قتلوا في ضربة دقيقة للجيش الليبي، استهدف مقرًا تابعًا للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.
فيما أعلنت سلطات الطيران المدني الليبية اليوم، تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل على المطار .
وكان مصدر عسكري ليبي، قد أعلن، أن القوات المسلحة الليبية استهدفت الشق العسكري التركي في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 جنود أتراك.
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:27 PM
تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل
أعلن رئيس غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي اللواء المبروك الغزوي، أن 10 جنود أتراك على الأقل قتلوا في ضربة دقيقة للجيش الليبي، استهدف مقرًا تابعًا للقوات التركية في قاعدة معيتيقة العسكرية، بالعاصمة طرابلس.
فيما أعلنت سلطات الطيران المدني الليبية اليوم، تعليق رحلات الطيران في المطار نتيجة القصف المتواصل على المطار .
وكان مصدر عسكري ليبي، قد أعلن، أن القوات المسلحة الليبية استهدفت الشق العسكري التركي في قاعدة معيتيقة الجوية الواقعة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل 10 جنود أتراك.
، الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة استهدفت مقرهم بقاعدة معيتيقة العسكرية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن مقتل 10 جنود أتراك في ضربة استهدفت مقرهم بقاعدة معيتيقة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.