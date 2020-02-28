، الصحة الكويتية: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 45 حالة ،

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الوزارة: الحالتان اللتان سُجّلتا هما من المخالطين للقادمين من إيران.
وأضافت: الوزارة تعاملت يوم أمس الخميس مع 118 راكبًا تم إجلاؤهم من إيطاليا، وأُخِذت مَسْحات منهم، ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم، بالإضافة إلى التعامل مع 22 راكبًا جاءوا من إيران، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.
وتابعت بالقول: الوزارة ملتزمة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية على جميع الحالات المؤكدة المصابة بـ"كورونا" وهي تتابع توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتعامل مع هذا الفيروس.وزارة الصحة الكويتية الكويت فيروس كورونا الجديد
الصحة الكويتية: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 45 حالةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-28
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الوزارة: الحالتان اللتان سُجّلتا هما من المخالطين للقادمين من إيران.
وأضافت: الوزارة تعاملت يوم أمس الخميس مع 118 راكبًا تم إجلاؤهم من إيطاليا، وأُخِذت مَسْحات منهم، ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم، بالإضافة إلى التعامل مع 22 راكبًا جاءوا من إيران، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.
وتابعت بالقول: الوزارة ملتزمة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية على جميع الحالات المؤكدة المصابة بـ"كورونا" وهي تتابع توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتعامل مع هذا الفيروس.
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:22 PM
الحالتان المسجلتان مؤخرًا من مخالطي القادمين من إيران
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 45 حالة مؤكدة.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الوزارة: الحالتان اللتان سُجّلتا هما من المخالطين للقادمين من إيران.
وأضافت: الوزارة تعاملت يوم أمس الخميس مع 118 راكبًا تم إجلاؤهم من إيطاليا، وأُخِذت مَسْحات منهم، ولم تتبين أي حالة إصابة بينهم، بالإضافة إلى التعامل مع 22 راكبًا جاءوا من إيران، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.
وتابعت بالقول: الوزارة ملتزمة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية على جميع الحالات المؤكدة المصابة بـ"كورونا" وهي تتابع توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتعامل مع هذا الفيروس.
، الصحة الكويتية: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 45 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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