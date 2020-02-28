وزارة الحج تعلق على توقيت «منح التأشيرات».. و«مشاط» يوضح الملابسات

أكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة؛ تأتي ضمن دور المملكة في الحفاظ على سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأضاف مشاط -في مداخلة على قناة «الإخبارية»- أن قرارات المنع مؤقتة، وتهدف إلى الحد من تفشي أو انتقال كورونا، مؤكدًا عدم وجود مدة محددة لإعادة فتح التأشيرات.

وتابع نائب وزير الحج أن هناك لجنة مختصة جرى تكوينها منذ نشوء المرض في دول العالم برئاسة وزارة الصحة لمراجعة ومراقبة الوضع باستمرار لاتخاذ القرارات المناسبة حياله.

وكانت المملكة اتخذت 3 إجراءات احترازية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة، تضمنت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، ومنع الدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا فيها خطرًا، إضافة إلى تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من المملكة وإليها.

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