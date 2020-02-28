السعودية اليوم / الأمم المتحدة تؤكد أن أسراب الجراد باتت تنتشر في 9 دول إفريقية



نواكشوط 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفيان دوجاريك، أن أسراب الجراد تنتشر حاليًا في جميع أنحاء شرق إفريقيا، ووصلت إلى تسع دول افريقية.

وأوضح أن مئات الآلاف من الهكتارات، بما في ذلك الأراضي المزروعة والمراعي، قد تأثرت بفعل الانتشار واسع النطاق للجراد، في وقت حذر فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، من خطر الجراد، وتوسع انتشاره.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" كانت قد دعت إلى تأمين مبلغ 138 مليون دولار لتغطية الاحتياجات المتزايدة.

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