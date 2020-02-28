السعودية اليوم / روسيا تعلق دخول الإيرانيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا



موسكو 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

قررت الحكومة الروسية وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى روسيا كإجراء احترازي ووقائي لضمان عدم انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت الحكومة الروسية ـ وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم أنه "اعتبارا من اليوم، تم تعليق دخول المواطنين الإيرانيين القادمين إلى البلاد بأغراض الدراسة والسياحة والعبور والعمل، وذلك عقب انتشار فيروس كورونا الجديد في إيران".

وأضافت أن هذا الإجراء الاحترازي ليس الأول الذي تتخذه موسكو بعد انتشار فيروس كورونا في إيران، حيث فرضت قيودا على حركة الرحلات الجوية بين البلدين، وقبل ذلك أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين.

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12:20ت م

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