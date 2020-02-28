السعودية اليوم / معرض "لسان عربي" يسدل الستارة على فعالياته بحضور أكثر من 50 مدرسة



الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أسُدل الستار أمس على فعاليات معرض "لسان عربي" الذي أقامته مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الأولى الابتدائية في مدينة الرياض، بحضور أكثر من 50 مدرسة، بمعدل تجاوز 1300 طالب زائر.

وأوضح قائد المدرسة طلال بن تركي الضويحي أن المعرض استطاع – بفضل من الله – تحقيق الأهداف المنشودة التي وضُع من أجلها، مشيداً بالجهود التي بذلها فريق العمل من الإداريين والمعلمين والطلاب.

وأشار الضويحي إلى أن المعرض هدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس النشء، وإظهار بعض من محاسنها، تماشيًا مع حرص الوزارة على تعزيز القراءة والكتابة، في نفوس الطلاب، خصوصًا في المرحلة الابتدائية.

وبين أن المعرض اشتمل على أركان عدة مثل: ركن "اقرأ"، "القارئ الماهر"، "القرآن واللغة"، "الأصمعي"، "بيت الإملاء" "لغتنا إبداع وإمتاع"، "الخط العربي" و"جهود المملكة العربية

وأفاد قائد المدرسة أن المعرض امتاز بقيام الطلاب على هذه الأركان، بدءاً من استقبال الزوار مروراً على الأركان، وشرح ما تحويه بلغة عربية فصيحة، سلطوا الضوء من خلالها على جماليات اللغة العربية، وما تحمله في مكنوناتها.

وقد تم في نهاية فعاليات المعرض تكريم الطلاب المشاركين، وقدمت لهم إدارة المدرسة هدايا تذكارية.

// انتهى //

11:50ت م

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الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واسأسُدل الستار أمس على فعاليات معرض "لسان عربي" الذي أقامته مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الأولى الابتدائية في مدينة الرياض، بحضور أكثر من 50 مدرسة، بمعدل تجاوز 1300 طالب زائر.وأوضح قائد المدرسة طلال بن تركي الضويحي أن المعرض استطاع – بفضل من الله – تحقيق الأهداف المنشودة التي وضُع من أجلها، مشيداً بالجهود التي بذلها فريق العمل من الإداريين والمعلمين والطلاب.وأشار الضويحي إلى أن المعرض هدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس النشء، وإظهار بعض من محاسنها، تماشيًا مع حرص الوزارة على تعزيز القراءة والكتابة، في نفوس الطلاب، خصوصًا في المرحلة الابتدائية.وبين أن المعرض اشتمل على أركان عدة مثل: ركن "اقرأ"، "القارئ الماهر"، "القرآن واللغة"، "الأصمعي"، "بيت الإملاء" "لغتنا إبداع وإمتاع"، "الخط العربي" و"جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية"، إضافة إلى العروض المرئية والشاشات التفاعلية، والمجسمات الفنية التي ازدانت بها جنبات المعرض.وأفاد قائد المدرسة أن المعرض امتاز بقيام الطلاب على هذه الأركان، بدءاً من استقبال الزوار مروراً على الأركان، وشرح ما تحويه بلغة عربية فصيحة، سلطوا الضوء من خلالها على جماليات اللغة العربية، وما تحمله في مكنوناتها.وقد تم في نهاية فعاليات المعرض تكريم الطلاب المشاركين، وقدمت لهم إدارة المدرسة هدايا تذكارية.// انتهى //11:50ت م0029

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