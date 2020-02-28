حقيقة كورونا.. بين مخاوف السوشيال ميديا والواقع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقت "العين الإخبارية" الطبيب أيمن محمد عبدالهادي، أخصائي الطوارئ في مستشفى برجيل أبوظبي، للحديث حول فيروس كورونا وسط مخاوف رواد السوشيال ميديا وانتشاره على أرض الواقع.

"الصحة العالمية": كورونا مختلف عن الإنفلونزا ويمكن احتواؤه

"عبدالهادي" أكد أن الإعلام الدولي يضخم مرض فيروس كورونا، ناصحا المواطنين بعدم القلق وأن يأخذ الجميع احتياطاته ويبتعد عن التجمعات حتى لا يُصاب بالمرض.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد شددت على أن من الخطأ الاعتقاد بأن أي دولة بمنأى عن انتقال الفيروس إلى أراضيها.

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وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية إننا نواجه "مرحلة حرجة" فيما يخص انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوضع في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا يوضح خطورة الفيروس.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الخميس: "كل الدول حرفيًا معرضة لاكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا، وتوقع خلاف ذلك خطأ فادح"، متابعاً أنَّ فيروس كورونا ليس إنفلونزا، ويمكن احتواء الوضع باتخاذ بعض التدابير.

وأشار جيبريسوس إلى تدريب أكثر من 80 ألف فرد رعاية صحية لمكافحة فيروس كورونا.