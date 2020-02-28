استراتيجية ترامب لمواجهة كورونا.. اغسل يديك وتجنب أصدقاءك

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الاحتياطات التي على كل شخص القيام بها حتى يتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال حديثه مع الصحفيين بالبيت الأبيض يوم أمس.

وقال ترامب الذي طالما أكد أن حكومته تبذل جهدًا كبيرًا لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، إنه على كل شخص غسل يديه بشكل مستمر، والتأكد من أنها نظيفة طوال الوقت.

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كما نصح بضرورة عدم ملامسة الدرابزين بشكل مستمر، طالما أن الشخص ليس في حاجة إلى ملامسته، إضافة إلى الابتعاد عن كل شخص يعطس لتجنب الرذاذ الصادر منه والذي قد يكون حاملًا للفيروس.

وروى ترامب خلال حديثه مع الصحفيين والذي استمر لأكثر من ساعة، قصة عن الاحتياطات التي يتخذها لتجنب الفيروس، قائلًا إن أحد أصدقائه والذي لم يره منذ فترة طويلة، قابله قبل أسبوع، وقام بمصافحته وتقبيله.

وأضاف أنه سأل صديقه عن حالته الصحية فأخبره أنه يعاني من حُمى وأسوأ حالة إنفلونزا يتعرض لها في حياته، موضحًا أنه اعتذر من صديقه وذهب على الفور لغسل يديه.

وأوضح ترامب أنه ينظر إلى فيروس كورونا المستجد مثلما ينظر إلى الإنفلونزا، وأنه إذا تعامل كل شخص معه على هذا الأمر فلن يكون هناك أي فرصة لانتشاره.

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