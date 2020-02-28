الكويت: إلغاء إجازات القياديين وتجميد البصمة ولا نية لحظر التجول

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الحكومة في الكويت اتخاذ العديد من الإجراءات المؤقتة لمواجهة فيروس كورونا بعد وصول عدد الحالات المصابة إلى 43.

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ودعا مجلس الوزراء الكويتي جميع المواطنين إلى عدم السفر خارج البلاد إلا في حالات الضرورة، وذلك تجنبًا لتعرضهم إلى الإجراءات الاحترازية التي قد تفرضها الدول لدخول المسافرين أو مغادرتهم في أي وقت.

كما قررت الكويت تجميد إجازات القياديين بصفة عامة، وبصفة خاصة ممثلو وزارات الداخلية والخارجية والصحة والمالية والتجارة المشاركون في فريق العمل المشكل من قبل مجلس الوزراء لتقديم تقرير يومي عن مستجدات فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة الأنباء، تم تجميد بصمة الحضور والانصراف مؤقتًا لموظفي الدولة، حيث أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمًا بتجميد نظام البصمة اعتبارًا من الأحد المقبل حتى نهاية مارس.

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