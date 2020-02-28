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الكويت : وضع حالتين لمخالطي كورونا بالحجر الصحي

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2020-02-28

الكويت : وضع حالتين لمخالطي كورونا بالحجر الصحي

اكتشاف 43 حالة مؤكدة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الكويت أنه تم وضع حالتين لمخالطي المصابين بفيروس كورونا الجديد في الحجر الصحي.

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وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن معظم المصابين حالتهم الصحية جيدة نافيًا في نفس الوقت الاستعانة بأطباء من الخارج للتعامل مع هذه الأزمة.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى 43 حالة مؤكدة إثر تسجيل 17 إصابة جديدة.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف د. بثينة المضف في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الوزارة أن الحالات الـ 43 المؤكدة كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.

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