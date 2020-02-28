- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الكويت : وضع حالتين لمخالطي كورونا بالحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكويت : وضع حالتين لمخالطي كورونا بالحجر الصحي
اكتشاف 43 حالة مؤكدة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الكويت أنه تم وضع حالتين لمخالطي المصابين بفيروس كورونا الجديد في الحجر الصحي.
وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أن معظم المصابين حالتهم الصحية جيدة نافيًا في نفس الوقت الاستعانة بأطباء من الخارج للتعامل مع هذه الأزمة.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى 43 حالة مؤكدة إثر تسجيل 17 إصابة جديدة.
وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة بالتكليف د. بثينة المضف في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الوزارة أن الحالات الـ 43 المؤكدة كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذها من القادمين من المناطق الموبوءة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت : وضع حالتين لمخالطي كورونا بالحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.