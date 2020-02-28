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تركيا: لن نوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا
متابعات الخليج 365 - متابعة
واصلت أنقرة ابتزاز الغرب بورقة اللاجئين حيث هددت بالسماح لمن يرغب منهم في دخول الدول الأوروبية.
وأعلنت تركيا اليوم مجددًا أنها لن توقف المهاجرين الذي يحاولون حاليًا التوجه إلى أوروبا بالرغم من المساعدات التي تصل تركيا من الغرب لدعمها في إيواء اللاجئين.
ويحاول أردوغان استثمار ورقة اللاجئين للضغط على أوروبا للحصول على المزيد من المساعدات.
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