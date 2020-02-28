، رسمياً .. بسبب الكورونا تأجيل مباراتي الهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراتي الأهلي والهلال السعوديين ضد كل من الشرطة العراقي وباختاكور الأوزبكي على الترتيب، إلى موعد يتحدد لاحقا. وتواجه مسابقة دوري أبطال آسيا، في نسختها الحالية، ظروفًا استثنائية، بسبب تفشي فيروس كورونا، في أغلب دول القارة؛ وعلى رأسها الصين وإيران.
وأعلن الاتحاد الآسيوي، تأجيل مباراتي الهلال والأهلي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والمقرر لها يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.
وكان من المقرر أن يتقابل الأهلي السعودي في جدة مع نظيره الشرطة العراقي لحساب المجموعة الأولى يوم الإثنين المقبل. أما الهلال فكان من المقرر أن يستضيف باختاكور في قمة المجموعة الثانية بالرياض يوم الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعقد في الوقت الحالي، مجموعة من الاجتماعات الطارئة، لحسم مصير النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.
وطرح الاتحاد الآسيوي، مجموعة من الحلول؛ منها: إلغاء المسابقة القارية، أو تأجيلها مؤقتًا لحين اتضاح الموقف الصحي، أو استبعاد فرق الدول التي تُعاني من فيروس كورونا.
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 12:56 PM
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراتي الأهلي والهلال السعوديين ضد كل من الشرطة العراقي وباختاكور الأوزبكي على الترتيب، إلى موعد يتحدد لاحقا. وتواجه مسابقة دوري أبطال آسيا، في نسختها الحالية، ظروفًا استثنائية، بسبب تفشي فيروس كورونا، في أغلب دول القارة؛ وعلى رأسها الصين وإيران.
وأعلن الاتحاد الآسيوي، تأجيل مباراتي الهلال والأهلي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والمقرر لها يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.
وكان من المقرر أن يتقابل الأهلي السعودي في جدة مع نظيره الشرطة العراقي لحساب المجموعة الأولى يوم الإثنين المقبل. أما الهلال فكان من المقرر أن يستضيف باختاكور في قمة المجموعة الثانية بالرياض يوم الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعقد في الوقت الحالي، مجموعة من الاجتماعات الطارئة، لحسم مصير النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.
وطرح الاتحاد الآسيوي، مجموعة من الحلول؛ منها: إلغاء المسابقة القارية، أو تأجيلها مؤقتًا لحين اتضاح الموقف الصحي، أو استبعاد فرق الدول التي تُعاني من فيروس كورونا.
، رسمياً .. بسبب الكورونا تأجيل مباراتي الهلال والأهلي بدوري أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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