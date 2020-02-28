المحافظة على صحة وسلامة المعتمرين بإصدار قرار وقف تأشيرات العمرة

قام عضو الجمعية لغرفة شركات السياحة الدكتور إيهاب عبد العال، بالتأكيد على خبر قرار السلطات في المملكة العربية السعودية، وكان هذا القرار يحتوي على العمل على تعليق تأشيرات العمرة بشكل مؤقت وذلك في جميع الدول الإسلامية من أجل الخوف على سلامة وصحة المواطنين ومنعاً لانتشار وباء الكورونا بنسبة كبيرة داخل البلاد.

وأكد على أن الحفاظ على صحة المواطنين أهم بكثير من أداء مناسك العمرة، كما أن الأشخاص المعتمرين يشعرون بالخوف كثيراً بسبب ذلك فيخوفون من الخسائر التي يتعرضون لها وأكد أيضاً على سرعة التخاطب من الوزارة من أجل العمل على بيان حقوق المعتمرين لجميع الشركات المؤمنة والعمل على توضيح قرار وقف جميع الرحلات.