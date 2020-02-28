شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يداعب عروسه.. قدم لها أفعى مفترسة داخل صندوق كهدية الزواج!! فكانت نهايتها صادمة (شاهد) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اصبح التفنن فى اختيار هدية مفاجاة واظهارها فى حفل الزفاف موضة العصر الحديث ، وتنوعت الهدايا بين الرومانسية الشديدة والافكار الجريئة المجنونة من كلا العروسين او زويهم حتى تخطى الامر الحدود الطبيعية للهدايا و تطور الى ما شهدته قاعة لحفلات الزفاف فى حفل لعروسين من الاردن .



حيث تسبب عريس اردنى فى اغماءة عروسته وسقوطها ارضا ونقلها الى المستشفى، وهى تعانى من فزع كبير بعد ان فتحت هدية العريس اثناء حفل الزفاف ، ولم تنجع ارادة العريس فى عمل مفاجاة لزوجته بهدية غريبة لا تتوقعها فوضع افعى داخل علبة هدايا و اراد فتحها ليلتقط صورة تذكارية هو وعروسته معها يوم زفافهم .

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وذكرت وسائل الاعلام الاردنية ان العروس بمجرد فتح العلبة لم تتمالك اعصابها ، مما جعل الافعى تتحرك اتجاهها فانتابت العروس شعور بمهاجمة الافعى لها فسقطت على الارض فاقدة الوعى ، واسرع العريس نحو عروسته هو و المدعويين فى حفل الزفاف و قاموا بنقلها الى المستشفى لتتلقى الاسعافات الاولية من جراء ذلك .