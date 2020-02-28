شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ لشركات الطيران والنقل البري من وزارة الأوقاف والإرشاد بشأن التأشيرات الخاصة بالعمرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الأوقاف والارشاد قطاع الحج والعمرة بلاغ هام لجميع ملاك وكالات الحج والعمرة وإلى شركات الطيران والنقل البري بإلغاء التأشيرات الصادرة والفعالة تخوفا من تفشي فيروس كورونا .

وجاء في البلاغ :

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بلاغ هــــام

إلى ملاك وكالات الحج والعمرة

إلى شركات الطيران والنقل البري

إلى جميع المواطنين

نأمل التنبه إلى أنه تم إلغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعالة ويتم منع أي حامل لتأشيرة العمرة من الدخول إلى أراضي المملكة حالياً وحتى استكمال ترتيبات احتياطات السلامة في جميع المنافذ السعودية لمواجهة خطر فيروس كورونا ..

وعليـــــه : يمنع تحرك أي معتمر باتجاه المملكة في الوقت الراهن وحتى اشعار آخر ..

والله الموفق

وزارة الأوقاف والارشاد

قطاع الحج والعمرة

الخميس 27/02/2020م