لجنة متابعة «كورونا» بالسعودية: لم نسجل حتى الآن أي إصابات بالفيروس

رأس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم في الرياض، الاجتماع الثامن للجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا، التي بدأت اجتماعاتها في الأول من فبراير.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارات «الدفاع، والطاقة، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والمالية، والإعلام، والتجارة، والاستثمار، والحج والعمرة، والتعليم، والسياحة» ومن هيئة الطيران المدني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها Saudi CDC.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن ومتابعة التوصيات التي اُتخذت في الاجتماعات السابقة.

وأكدت اللجنة أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وأهابت بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات حول ما يخص فيروس كورونا الجديد.

وتتولى اللجنة متابَعة كافة مستجدات فيروس كورونا الجديد «COVID-19»، والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية لمنع وفادته، من خلال فحص المسافرين القادمين من الدول المسجل بها إصابات عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، وكذلك تطبيق المديرية العامة للجوازات آلية الإفصاح وتجهيز وزارة الصحة مراكز المراقبة الصحية وتأمين أجهزة الفحص والكاميرات الحرارية، كما تقوم اللجنة بالتأكد من جاهزية المرافق الصحية كافةً للتعامل مع الفيروس ومتابعة الجهود التوعوية لكافة القطاعات ذات العلاقة بوزارة التعليم وما تنفذه من أنشطة وحملات توعوية عن الفيروس في المدارس والجامعات.

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كما تراجع وزارة الحج والعمرة طلبات تأشيرات الزيارة بغرض العمرة وتنفيذ التعليمات التي تصدر بشأنها، إضافة إلى تأكيد الوزارة لشركات ومؤسسات العمرة، متابعة المعتمرين الموجودين حاليًّا في المملكة وتقديم كافة التسهيلات لهم.

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