نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . وأوضحت إدارة الأرصاد في تقريرها ليوم الجمعة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظة المهد ومحافظة الحناكية، ستستمر حتى الساعة الخامسة من مساء الغد. اقرأ أيضًا: الحصيني: موجة برد على معظم المناطق.. وانحسار الغبار عن الرياض

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.