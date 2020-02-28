السفير المعلمي يبحث مع مندوب مصر بالأمم المتحدة ملف مكافحة الإرهاب

بحث المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير «عبدالله بن يحيى المعلمي»، مساء الخميس ملف مكافحة الإرهاب مع نظيره المصري السفير محمد فتحي إدريس

جاء ذلك خلال استقبال المعلمي لـ «إدريس» ، مساء الخميس في مكتبه بمقر وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك،

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة والراسخة والتعاون بين البلدين الشقيقتين في مختلف المجالات وسبل تعزيز ذلك، وكذلك مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية الراهنة على الساحتين العربية والدولية.

حضر اللقاء من وفد المملكة عبدالمجيد بن عبدالرحمن البابطين، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومن وفد مصر حضر السكرتير أول محمد الحمصاني.

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