السعودية اليوم / بيلاروسيا وليتوانيا تعلنان اكتشاف أول حالات إصابة بفيروس كورونا



مينسك - فيلنيوس 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أعلنت بيلاروسيا اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا .

وذكرت وزارة الصحة البيلاروسية أن المصاب طالب قادم من إيران وأظهرت نتائج التحاليل ايجابية إصابته بالفيروس، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

من جهتها أعلنت حكومة ليتوانيا ، اليوم ، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجدّ على أرضها لدى إمرأة عائدة من إيطاليا.

وقال نائب وزير الصحة ألغيرداس سيسيلغيس في بيان إنه تم عزل المرأة البالغة من العمر 39 عاما والعائدة من فيرونا في مستشفى في سياولياي في شمال البلد، وهي تعاني من أعراض خفيفة.

وأضاف "إننا نرصد كل الوسائل الممكنة للتعرف إلى الذين كانوا على اتصال بالشخص المصاب لاتخاذ تدابير وقائية".

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10:32ت م

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