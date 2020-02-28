السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من رياح سطحية على منطقة جازان



جيزان ٠٤ رجب 1441 هـ الموافق ٢٨ فبراير 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، تشمل محافظات أبو عريش ,

وأحد المسارحة, والداير بني مالك, والطوال , والعارضة , وصامطة , وفيفا , وهروب مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٦ ليلاً.- بمشيئة الله -.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:18ت م

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