شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يعزي العاهل السعودي بوفاة الأمير طلال بن سعود والان مع التفاصيل

عبدربه منصور هادي

بعث رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم برقية عزاء ومواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له بأذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود .

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وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء وصادق المواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وأسرة وأقارب الفقيد والشعب السعودي الشقيق بهذا المصاب الأليم .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر، اليوم الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وذكرت وكالة واس السعودية، انه شارك في أدى الصلاة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

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