الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

الخميس 27 فبراير 2020

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود Advertisements

أدى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عقب صلاة العصر، اليوم الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وذكرت وكالة واس السعودية، انه شارك في أدى الصلاة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

واعلن الديوان الملكى السعودى، أمس، وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.