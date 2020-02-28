طالبات تبوك يوزعن الورود والرسائل الإيجابية على العاملات والمرضى

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

بادرت طالبات الثانوية الثالثة عشرة بتبوك أمس الخميس، بتوزيع الورود والمياه والرسائل الإيجابية على كافة فئات المجتمع وذلك بمستشفى الملك فهد التخصصي وبأسواق البارك مول.

وقامت الطالبات بتوزيع الورود والرسائل الإيجابية على مراجعي العيادات الخارجية والممرضين والممرضات وكذلك العاملات بالمحال التجارية بالمجتمعات التجارية.

وحملت الرسائل بين طياتها عبارات التفاؤل والإيجابية حيث قامت بهذه المبادرة الاجتماعية كل من الطالبات نجلاء العطوي، وسن الحويطي، خديجة العطوي، ريما الحجيري، وصايف الشمري.

Advertisements

وعبرت الطالبات عن سعادتهن وهن يقمن بهذه المبادرة المجتمعية وذلك إيمانًا منهن بدور العاملين بالمستشفيات في خدمة المرضى والمراجعين على حد سواء وكذلك الدعم النفسي واللوجستي للعاملات السعوديات بالمحال التجارية واللواتي حاربن هاجس البطالة بالعمل بأنفسهن في تحد واضح لشبح البطالة.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر