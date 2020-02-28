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طالبات تبوك يوزعن الورود والرسائل الإيجابية على العاملات والمرضى
إيمانًا منهن بدورهن الفعال في المجتمع
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
بادرت طالبات الثانوية الثالثة عشرة بتبوك أمس الخميس، بتوزيع الورود والمياه والرسائل الإيجابية على كافة فئات المجتمع وذلك بمستشفى الملك فهد التخصصي وبأسواق البارك مول.
وقامت الطالبات بتوزيع الورود والرسائل الإيجابية على مراجعي العيادات الخارجية والممرضين والممرضات وكذلك العاملات بالمحال التجارية بالمجتمعات التجارية.
وحملت الرسائل بين طياتها عبارات التفاؤل والإيجابية حيث قامت بهذه المبادرة الاجتماعية كل من الطالبات نجلاء العطوي، وسن الحويطي، خديجة العطوي، ريما الحجيري، وصايف الشمري.
وعبرت الطالبات عن سعادتهن وهن يقمن بهذه المبادرة المجتمعية وذلك إيمانًا منهن بدور العاملين بالمستشفيات في خدمة المرضى والمراجعين على حد سواء وكذلك الدعم النفسي واللوجستي للعاملات السعوديات بالمحال التجارية واللواتي حاربن هاجس البطالة بالعمل بأنفسهن في تحد واضح لشبح البطالة.
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